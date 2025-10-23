Moto gp Brivio | Fernandez ha grande talento Yamaha prova a risalire | ecco il V4

Bologna, 23 ottobre 2025 – Primo successo in carriera in Moto gp per Raul Fernandez e Team Aprilia Trackhouse in festa. Un altro grande miracolo di Davide Brivio, un po’ il Re Mida della Moto gp. Ha praticamente vinto ovunque sia andato e anche con il team clienti Aprilia sta confermando le sue doti. Laddove tutti si erano dimenticati di lui, vice campione del mondo Moto 2 qualche anno fa, Brivio e Aprilia hanno sempre creduto nelle capacità del pilota spagnolo che negli ultimi gp ha trovato la competitività che cercava, confermando il talento che era stato messo in mostra nelle categorie inferiori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp, Brivio: “Fernandez ha grande talento”. Yamaha prova a risalire: ecco il V4

