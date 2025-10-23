Moto gp Bagnaia in crisi di risultati | Potremmo finire quinti in campionato

Bologna, 23 ottobre 2025 – Una discesa continua e costante quella di Pecco Bagnaia. Non solo non è mai stato in lotta con Marc Marquez per il titolo Moto gp, e ben presto ha smarrito anche la seconda posizione con Alex Marquez, ma dal gp dell’Australia pure la terza piazza è svanita con il sorpasso operato da Marco Bezzecchi su Aprilia. Pecco, a tre weekend dal termine, è dietro otto punti da Bez ma è il trend a essere preoccupante dato che l’Aprilia continua ad andare forte e la Ducati di Bagnaia, Motegi a parte, prosegue ad annaspare nelle retrovie. Podio in classifica per ora è sfumato, ma Bagnaia rischia anche di chiudere quinto perché Pedro Acosta non è molto lontano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bagnaia in crisi di risultati: “Potremmo finire quinti in campionato”

