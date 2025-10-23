Mostrò il numero di Allegri in un video su Tik Tok Andrea Diprè a processo a Torino | cosa era successo
Mostrò il numero di cellulare di Massimiliano Allegri in un video su TikTok, costringendo l’attuale allenatore del Milan – all’epoca dei fatti alla Juventus – a cambiare il numero di telefono dopo aver ricevuto numerosissime chiamate in pochi minuti. Il noto youtuber e content creator Andrea Diprè è ora a processo a Torino. La prima udienza si è tenuta giovedì 23 ottobre, mentre il processo è stato rinviato al 22 gennaio 2026. Diprè è imputato a Torino con l’accusa di violazione della legge sulla privacy dopo la querela presentata da Massimiliano Allegri. Il processo doveva aprirsi questa mattina – 23 ottobre – a Palazzo di giustizia ma è stato rinviato a gennaio per un problema di notifica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Dal 30 ottobre al 3 novembre a Lariofiere si svolgerà l'edizione numero 52 della Mostra mercato artigianato - facebook.com Vai su Facebook
Massimiliano Allegri, il suo numero di cellulare mostrato in un video su TikTok: lo youtuber Andrea Diprè finisce a processo - Dopo la denuncia presentata dall'allenatore del Milan, l’influencer è stato rinviato a giudizio a Torino con l'accusa di violazione della privacy ... msn.com scrive
Andrea Diprè mostrò in video il numero di Massimiliano Allegri: inizia il processo - Mostrò il numero di telefono dell'allenatore Massimiliano Allegri in un video su TikTok, costringendo il tecnico (allora alla Juventus, oggi al Milan) a cambiare il numero di telefono. Lo riporta milanotoday.it