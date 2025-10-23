Mostrò il numero di Allegri in un video su Tik Tok Andrea Diprè a processo a Torino | cosa era successo

Mostrò il numero di cellulare di Massimiliano Allegri in un video su TikTok, costringendo l’attuale allenatore del Milan – all’epoca dei fatti alla Juventus – a cambiare il numero di telefono dopo aver ricevuto numerosissime chiamate in pochi minuti. Il noto youtuber e content creator Andrea Diprè è ora a processo a Torino. La prima udienza si è tenuta giovedì 23 ottobre, mentre il processo è stato rinviato al 22 gennaio 2026. Diprè è imputato a Torino con l’accusa di violazione della legge sulla privacy dopo la querela presentata da Massimiliano Allegri. Il processo doveva aprirsi questa mattina – 23 ottobre – a Palazzo di giustizia ma è stato rinviato a gennaio per un problema di notifica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

