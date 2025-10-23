Mostra Tesori dei faraoni alle Scuderie del Quirinale

Tv2000.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apre al pubblico la mostra Tesori dei Faraoni, che racconta il fascino e il potere dell’antico Egitto. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

mostra tesori dei faraoni alle scuderie del quirinale

© Tv2000.it - Mostra “Tesori dei faraoni” alle Scuderie del Quirinale

Contenuti che potrebbero interessarti

mostra tesori faraoni scuderieL'Antico Egitto a Roma, alle Scuderie del Quirinale 'Tesori dei Faraoni' - 130 capolavori provenienti dal museo Egizio del Cairo e dal museo di Luxor potranno essere ammirati dal 24 ottobre al 3 maggio 2026 ... Secondo adnkronos.com

mostra tesori faraoni scuderieI Tesori dei Faraoni: la mostra vista con gli occhi di Christian Greco - La mostra "I tesori dei Faraoni" nelle parole del direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, presente all'inaugurazione alle Scuderie del Quirinale: "Ci sono dei ... Da quotidiano.net

mostra tesori faraoni scuderieI Tesori dei Faraoni, la mostra evento con 130 reperti alle Scuderie - Dal 24 ottobre al 3 maggio 2026: sei mesi a Roma alle Scuderie del Quirinale per vedere I Tesori dei Far ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mostra Tesori Faraoni Scuderie