Mostra il numero di cellulare di Allegri in diretta social rinviato a giudizio Andrea Dipré
I fatti risalgono a quando Max allenava la Juve e fu costretto a cambiare il numero di telefono dopo esser stato travolto da telefonate moleste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Massimiliano Allegri, il suo numero di cellulare mostrato in un video su TikTok: lo youtuber Andrea Diprè finisce a processo - Dopo la denuncia presentata dall'allenatore del Milan, l’influencer è stato rinviato a giudizio a Torino con l'accusa di violazione della privacy ... Da msn.com