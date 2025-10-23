Mostra il numero di cellulare di Allegri in diretta social rinviato a giudizio Andrea Dipré

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I fatti risalgono a quando Max allenava la Juve e fu costretto a cambiare il numero di telefono dopo esser stato travolto da telefonate moleste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mostra il numero di cellulare di allegri in diretta social rinviato a giudizio andrea dipr233

© Gazzetta.it - Mostra il numero di cellulare di Allegri in diretta social, rinviato a giudizio Andrea Dipré

