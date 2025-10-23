Mosaico di Porta Adriana anche La Pigna chiede che l’opera diventi un simbolo permanente

Riscuote consensi tra i cittadini e anche nell'opposizione ravennate l'opera in mosaico “Il Pavimento”, collocata sotto gli archi di Porta Adriana. Dopo la presa di posizione di Viva Ravenna, anche la consigliera comunale Veronica Verlicchi de La Pigna presenta un question time in Consiglio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Grande successo per il tappeto in mosaico a Porta Adriana, Viva Ravenna: “Mantenerlo e valorizzarlo” - X Vai su X

“Ravenna è la capitale mondiale del mosaico, e quest’opera rappresenta un simbolo autentico della nostra identità artistica — spiega il consigliere Filippo Donati — smantellarla sarebbe un errore, mentre mantenerla significherebbe trasformare Porta Adriana - facebook.com Vai su Facebook

Porta Adriana e il mosaico “Il Pavimento”: La Pigna chiede che l’opera diventi un simbolo permanente di bellezza e identità ravennate - “Il gruppo consiliare La Pigna ha depositato un question time in Consiglio comunale per chiedere all’Amministrazione comunale di attivarsi concretamente affinché il mosaico pavimentale “Il Pavimento”, ... Scrive ravennawebtv.it

Grande successo per il tappeto in mosaico a Porta Adriana, Viva Ravenna: “Mantenerlo e valorizzarlo” - Il gruppo consiliare Viva Ravenna ha depositato in Comune una mozione per chiedere che il mosaico pavimentale di Nicola Montalbini, recentemente inaugurato sotto Porta Adriana in occasione della ... Lo riporta ravenna24ore.it

"Il mosaico di Porta Adriana deve rimanere" - L’opera pavimentale, concepita come temporanea per la Biennale, sarà trasferita. Secondo msn.com