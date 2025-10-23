Morto Nerino Grassi | chi era il fondatore della Golden Lady

Si è spento all’età di 94 anni Nerino Grassi, fondatore e presidente della Golden Lady Company, uno dei principali gruppi internazionali della calzetteria. L’imprenditore è morto il 22 ottobre nella sua abitazione di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove aveva trascorso l’intera vita accanto alla sua azienda e alla comunità locale. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Golden Lady stessa, attraverso un comunicato ufficiale che ricorda con commozione la figura carismatica e lungimirante del suo fondatore. I funerali si terranno sabato 25 ottobre alle 9:30 nel Duomo di Castiglione delle Stiviere, con successiva sepoltura nel cimitero di Medole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto Nerino Grassi: chi era il fondatore della Golden Lady

