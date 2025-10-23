Morto Michael Smuss chi era l' ultimo combattente della rivolta del ghetto di Varsavia

Si è spento a 99 anni Michael Smuss, ultimo combattente sopravvissuto alla storica rivolta del ghetto di Varsavia, uno degli episodi più eroici della resistenza ebraica durante la Seconda guerra mondiale. La notizia della sua morte, avvenuta il 21 ottobre, è stata confermata dalla moglie che vive in Israele. Lo Yad Vashem, il memoriale ufficiale dell’Olocausto, ha annunciato che i funerali si terranno venerdì. Chi era. Nato nel 1926 nella Città Libera di Danzica, l’attuale Gdansk in Polonia, Smuss visse l’infanzia tra Lodz e Varsavia, prima di essere rinchiuso nel ghetto di Varsavia nel 1940, insieme a centinaia di migliaia di ebrei vittime della persecuzione nazista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

