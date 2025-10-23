Morto l’ex ministro Franco Reviglio padre dello scontrino fiscale | aveva 90 anni

(Adnkronos) – E' morto oggi nella sua Torino Franco Reviglio, ex ministro delle Finanze che fece entrare la ricevuta fiscale nella vita quotidiana degli italiani, ma anche riformatore dell'Eni e professore che per oltre mezzo secolo ha formato generazioni di economisti. Aveva 90 anni. Docente universitario, economista, politico, intellettuale socialista, tra i protagonisti silenziosi ma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

“Il nome dei giusti, di chi è morto per la Patria, è iscritto nella roccia della memoria della Repubblica”. Il Ministro Crosetto durante i funerali di Stato di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Berna, i tre carabinieri morti nell’esplosione del casolare di Castel D’Az - facebook.com Vai su Facebook

È morto a 101 anni Tomiichi Murayama, ex primo ministro socialista del Giappone - X Vai su X

Morto l’ex ministro Franco Reviglio, padre dello scontrino fiscale: aveva 90 anni - (Adnkronos) – E’ morto oggi nella sua Torino Franco Reviglio, ex ministro delle Finanze che fece entrare la ricevuta fiscale nella vita quotidiana degli italiani, ma anche riformatore dell’Eni e profe ... Come scrive pianetagenoa1893.net

Addio al padre dello scontrino fiscale. E' morto a 90 anni Franco Reviglio - Nato a Torino nel 1935, è ricordato per la lotta all'evasione fiscale e per una generazione di economisti a lui legati, i "Reviglio boys" ... Scrive rainews.it