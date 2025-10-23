Morto l’ex ministro Franco Reviglio padre dello scontrino fiscale | aveva 90 anni

(Adnkronos) – E' morto oggi nella sua Torino Franco Reviglio, ex ministro delle Finanze che fece entrare la ricevuta fiscale nella vita quotidiana degli italiani, ma anche riformatore dell'Eni e professore che per oltre mezzo secolo ha formato generazioni di economisti. Aveva 90 anni. Docente universitario, economista, politico, intellettuale socialista, tra i protagonisti silenziosi ma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

