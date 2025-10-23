Morto l’ex ministro Franco Reviglio il ‘papà’ dello scontrino fiscale

Torino, 23 ottobre 2025 – Si è spento oggi a Torino, all'età di 90 anni, Francesco Reviglio della Veneria, detto ‘Franco’. Professore, ministro, senatore e presidente dell'Eni, è stato una figura di spicco della politica, dell'economia e della dirigenza pubblica italiana. Discendente della famiglia dei conti di Lezzuolo e della Venaria, economista di formazione, allievo di Ezio Vanoni, Reviglio è emerso sulla scena nazionale come un rigoroso esperto di finanza pubblica. Esponente nel partito socialista, la sua carriera istituzionale è legata soprattutto al cruciale ruolo di ministro delle Finanze (1979-1981) nei governi Cossiga e Forlani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

