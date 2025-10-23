Morto l' ex calciatore Vincenzo Faleo giocò con il Chieti il serie C

Addio a Vincenzo Faleo, l'ex mediano del Foggia con cui arrivò in serie A e, prima ancora, giocatore del Chieti calcio in serie C.Nato a Foggia nel 1936, vestì la casacca rossonera per otto stagioni; fu il primo foggiano a esordire in serie A ricorda Foggiatoday.it, dal 1964 al 1967. Prima, nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

