Morto il dj Marco Campagnoli | È stato l’anima del Marabù
Reggio Emilia, 23 ottobre 2025 – “Se n’è andato lo stesso giorno in cui, nel 1977, apriva i battenti il Marabù, un luogo che gli era tanto caro e dove era amatissimo”. Lauro Bonacini e Andrea Gasparini, eterni ragazzi del ’Marabù Celebration’, ricordano l’amico Marco Campagnoli con affetto e rimpianto. Campagnoli, di origini modenesi e da tempo residente a Castelnuovo Rangone, se n’è andato ieri l’altro, lasciando dietro di sé tanti ricordi nel cuore di migliaia di reggiani. Aveva 66 anni e il suo nome e il suo percorso, sono strettamente legati alle discoteche italiane, dove – in qualità di dj e animatore – aveva fatto ballare intere generazioni di giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
