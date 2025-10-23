Morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone in attesa dell' autopsia aperta un' inchiesta

Proseguono le indagini da parte dei carabinieri di Riccione e della medicina del lavoro dell’Ausl per fare piena luce su quanto accaduto lo scorso lunedì (20 ottobre) sul tetto di un capannone della zona artigianale Tavollo, a San Giovanni in Marignano, dove ha perso la vita il pesarese Claudio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

