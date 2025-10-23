morto david ball dj e musicista dei soft cell

Blackpool, 23 ottobre 2025 - E’ morto a 66 anni il dj e musicista David Ball. Il cantante e metà dei Soft Cell si è spento nel sonno. A darne l’annuncio è stata la sua famiglia. “Era un genio musicale meravigliosamente brillante. Grazie Dave per essere stato una parte immensa della mia vita e per la musica che mi hai dato. Non sarei dove sono senza di te" è stato il saluto di Marc Almond, altra metà del duo Soft Cell. Al quale si devono successi del calibro di ‘Tainted love’, ‘Bedsitter’, ‘Say Hello’, ‘Wave Goodbye’, ‘Torch’ e ‘What’. “Il pioniere della musica elettronica Dave Ball, metà del duo innovativo di musica elettronica Soft Cell e successo degli acid house The Grid, è morto serenamente nel sonno nella sua casa di Londra martedì 22 ottobre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

