Morto Antonio Tejero | tentò il colpo di Stato in Spagna
E’ morto a Valencia il tenente colonnello Antonio Tejero, che guidò il tentato colpo di Stato in Spagna del 23 febbraio 1981. Aveva 93 anni. Ne ha dato notizia El Mundo. Tejero, al comando di circa 200 membri della Guardia Civil, prese d’assalto il Congresso dei deputati, dove si stava svolgendo l’investitura di Leopoldo Calvo-Sotelo come nuovo presidente. Il golpe fallì e Tejero si consegnò alle 10 del mattino del 24 febbraio. Due anni dopo fu condannato a 30 anni di carcere. Espulso dalla Guardia Civil, processato e incarcerato, Tejero venne imprigionato nel castello di La Palma e poi trasferito nella prigione di Alcalà de Henares fino al 2 dicembre 1996, quando gli fu permesso di uscire in libertà condizionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
