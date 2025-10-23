Morto a 94 anni Nerino Grassi fondatore di Golden Lady

È morto Nerino Grassi, presidente e fondatore di Golden Lady. Ad annunciare la scomparsa dell’imprenditore, mancato mercoledì a 94 anni, è l’azienda produttrice di calze in una nota. “Nerino Grassi si è spento serenamente nella sua casa circondato dai suoi cari”, informa il comunicato. “Fondatore dell’azienda nel 1966 insieme alla moglie Erminia — scomparsa il 6 agosto 2021 — Nerino Grassi ha dedicato tutta la sua vita alla crescita e allo sviluppo della Golden Lady. Con visione imprenditoriale, determinazione e dedizione, ha saputo trasformare una realtà locale in un gruppo industriale di riferimento a livello internazionale nel settore della calzetteria”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morto a 94 anni Nerino Grassi, fondatore di Golden Lady

I funerali si terranno sabato alle 9:30 a Castiglione delle Stiviere (Mantova), il suo paese.