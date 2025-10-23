Morte sospetta di una cavalla a Sant' Eufemia a Majella | le associazioni animaliste dicono no all' archiviazione
No all'archiviazione richiesta dal pubblico ministero per il procedimento relativo alla morte di una cavalla a Sant’Eufemia a Maiella, avvenuta dopo giorni di sofferenze in un terreno privato. Le associazioni animaliste Lega nazionale del cane Animal Protection, insieme a Progetto Islander e Ihp. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
