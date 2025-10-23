Morte Muriel Furrer l'ultima sconcertante conferma | l'UCI si rifiutò di utilizzare il GPS sui ciclisti
A distanza di oltre un anno dalla tragica morte della diciottenne ciclista svizzera Muriel Furrer, l'inchiesta è ancora in corso e sono emerse inquietanti verità: l'UCI aveva rifiutato l'offerta gratuita di installare su tutti i 120 corridori juniores sistemi GPS di tracciamento in tempo reale. Che avrebbero potuto salvare la vita alla ragazza. "È chiaro che è stato commesso un grave errore" il dolore dei genitori, "e quando lo si commette ci sono dei responsabili: ad oggi non ce n'è uno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Per i Mondiali in Ruanda, tutti i ciclisti saranno dotati di GPS: mai più un’altra Muriel Furrer - L’Unione Ciclistica Internazionale ha deciso di ufficializzare l’utilizzo di un segnalatore di posizione GPS che tutti i corridori in gara ai Mondiali di Kigali 2025, in programma da domenica 21 a ... Come scrive fanpage.it