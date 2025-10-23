Morte di Tania Bellinetti ora la ricostruzione in 3D della scena del crimine

Bologna, 23 ottobre 2025 – Manca solo un ultimo tassello e poi le indagini sulla morte di Tania Bellinetti, 47 anni e mamma di due figli, potranno dirsi concluse. A breve sarà effettuata una ricostruzione in 3D - con la polizia scientifica - della scena del crimine. Probabile che si svolgerà un incidente probatorio sul luogo del delitto, vale a dire la casa popolare di via Tolstoj, al terzo piano, appartamento che è ancora sotto sequestro. Il compagno della donna, Faiez Selmi, 36 anni, assistito dall’avvocato Roberto D’Errico, è ora indagato per omicidio preterintenzionale (in un primo momento l’accusa era di istigazione al suicidio): Tania è precipitata dal balcone, morendo sul colpo, e lui è scappato in Francia subito dopo, aiutato da una donna con cui aveva intrapreso un’altra relazione affettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morte di Tania Bellinetti, ora la ricostruzione in 3D della scena del crimine

