Morta a 6 anni al parco giochi | chiesto il processo per sindaco ex assessore e tecnici comunali
La procura di Bergamo ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e cinque gli indagati nell’inchiesta sulla morte di Ritaj Lahmar, la bambina di sei anni deceduta il 2 settembre 2024 nel parco giochi di San Filastro, a Villongo, dopo essere stata colpita alla testa dalla pedana di un’altalena per disabili. Tra gli indagati figurano il sindaco del paese Francesco Micheli, e l’allora assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Vigani, entrambi in carica dal giugno 2022, oltre a tre responsabili che si sono succeduti alla guida dell’ufficio tecnico comunale: Santina Crevena (fino al 28 febbraio 2023), Nunzio Pantò (dal 1° marzo 2023 al 1° gennaio 2024) e Alfredo Zappella (dal 2 gennaio 2024). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
