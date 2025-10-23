Monza vs Reggiana nona giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre intenzionate a fare punti per lottare in zona play-off. Monza vs Reggiana si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15 presso l’U-Power Stadium. MONZA VS REGGIANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli, quinti in classifica, sono reduci dalla vittoria esterna di Frosinone, la seconda consecutiva. La squadra di Bianco vuole calare il tris e tutto lascia sperare che l’obiettivo possa essere raggiunto per scalare l’alta classifica. Gli emiliani non sono da meno, e la vittoria contro il Bari nell’ultimo turno ha riacceso entusiasmo e fiducia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
CARTA CANTA FB. . QUELLI CHE IL MONZA 22.10.2025. Ospite l'ex Monza Walter De Vecchi . In conduzione Massimo Canta e Luca Savarese. #reggiana #frosinonemonza #serieb #acmilan ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a Strea - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le info per #MonzaReggiana ? https://bit.ly/Tickets-Monza-Reggiana-25-26… ? - X Vai su X
Le probabili formazioni di Monza-Reggiana: possibile qualche modifica nell'undici di partenza - Sabato 25 ottobre, alle 15 a Monza, è previsto, attualmente, un tempo sereno, con una temperatura oscillante tra i 17- Da monza-news.it
Le probabili formazioni di Monza-Reggiana: le ultime dalle sedi e l'arbitro della sfida - Reggiana, coadiuvato dagli assistenti Marco Ricci di Firenze e Andrea Bianchini di Perugia; Quarto ufficiale Francesco Zago di Conegliano (Tv), VAR ... Lo riporta monza-news.it
Serie B, risultati finali delle 15:00: vincono Monza e Reggiana. La classifica aggiornata - Il pomeriggio di Serie B regala spettacolo e risultati pesanti nella zona alta e bassa della classifica. Da mondopalermo.it