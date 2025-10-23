Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre intenzionate a fare punti per lottare in zona play-off. Monza vs Reggiana si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15 presso l’U-Power Stadium. MONZA VS REGGIANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli, quinti in classifica, sono reduci dalla vittoria esterna di Frosinone, la seconda consecutiva. La squadra di Bianco vuole calare il tris e tutto lascia sperare che l’obiettivo possa essere raggiunto per scalare l’alta classifica. Gli emiliani non sono da meno, e la vittoria contro il Bari nell’ultimo turno ha riacceso entusiasmo e fiducia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Monza vs Reggiana, nona giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla