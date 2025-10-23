Monterusciello partono i lavori del Lotto 2 per la sicurezza degli alloggi ERP

L’intervento, propedeutico alla rigenerazione eco-energetica del quartiere, inizierà il 27 ottobre 2025 e durerà 120 giorni. Pozzuoli, 22 ottobre 2025 – A partire dal 27 ottobre 2025 prenderanno ufficialmente il via i lavori di cantierizzazione per tutti i 29 fabbricati di edilizia residenziale pubblica (ERP) appartenenti al Lotto 2 del quartiere di Monterusciello. Gli interventi, della durata complessiva di 120 giorni (circa quattro mesi), riguardano la messa in sicurezza delle strutture balconate pertinenziali agli alloggi, oggi in condizioni di vetustà e ammaloramento, e rappresentano un passo fondamentale per la tutela della sicurezza e del decoro urbano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it