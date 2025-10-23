Montemiletto al via la 2ª Rassegna Teatrale Sala Impero
Sabato 25 ottobre prenderà ufficialmente il via la 2ª Rassegna Teatrale “Sala Impero”, organizzata dal Forum delle Donne di Montemiletto con il patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Montemiletto. Quest’edizione sarà ancora più ricca e significativa, perché per la prima volta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
2^ RASSEGNA TEATRALE Conferenza Stampa 4 Ottobre 2025 ore 18 Sala Impero Montemiletto (Avellino) - facebook.com Vai su Facebook