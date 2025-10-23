Montecatini aggressione con coltello | arrestati due nordafricani

MONTECATINI – Una lite notturna è degenerata in un brutale accoltellamento. Due uomini di origine nordafricana sono stati arrestati per tentato omicidio ai danni di un cittadino pakistano, regolare sul territorio nazionale, presente temporaneamente in città per lavoro. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato del Commissariato di Montecatini Terme, la vittima, inseguita dai suoi aggressori, è caduta a terra e colpita ripetutamente con numerose coltellate. Immediata è stata la segnalazione al Nue e l’intervento delle volanti, della polizia giudiziaria e della scientifica. Grazie alle telecamere di un esercizio commerciale vicino, gli agenti hanno potuto individuare i tratti somatici e l’abbigliamento degli autori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it