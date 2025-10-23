Montagne di auto parti metalliche e plastiche batterie al piombo e imballaggi | sequestrata area di 10mila metri quadrati

È di 10.000 metri quadrati, l'area adibita a deposito incontrollato di rifiuti, che è stata sequestrata dai carabinieri di Licata. Attività realizzata per tutelare l'ambiente, così come già riportato, assieme al personale dell'Arpa. Irregolarità nello stoccaggio di rifiuti metallici e auto rubate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it