Monossido da una caldaia | tre morti a Rovigo

Padre, madre e figlia ritrovati nei loro letti. Intossicazione fatale anche per il gatto di casa L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Monossido da una caldaia: tre morti a Rovigo

