Monfalcone Geografie 2026 | cinque giorni tra memoria e futuro

La macchina organizzativa è partita. Con un atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale, Monfalcone si prepara ad accogliere l'ottava edizione del festival letterario GEOgrafie. Dal 25 al 29 marzo 2026 la città ospita cinque giornate dense di incontri, presentazioni e reading, che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

