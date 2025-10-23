Mondragone nel caos finanziario | l’accusa all’amministrazione Lavanga

Il Comune di Mondragone è ufficialmente in dissesto, ma secondo l’Associazione Mondragone Bene Comune la situazione viene ancora trattata come se tutto procedesse normalmente. L’associazione punta il dito contro l’attuale Sindaco, Lavanga, e contro figure politiche del passato, come Zannini e. 🔗 Leggi su Casertanews.it