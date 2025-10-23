Mondiali su pista cresce l’Italia giovane | record nella velocità a squadre

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minuta, Predomo e Bianchi chiudono in 42”847, prima volta sotto i 43”. Il quartetto rinnovato a 310 dalla finale per il bronzo . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mondiali su pista cresce l8217italia giovane record nella velocit224 a squadre

© Gazzetta.it - Mondiali su pista, cresce l’Italia giovane: record nella velocità a squadre

Scopri altri approfondimenti

mondiali pista cresce l8217italiaMondiali su pista, cresce l’Italia giovane: record nella velocità a squadre - Minuta, Predomo e Bianchi chiudono in 42”847, prima volta sotto i 43”. Da msn.com

mondiali pista cresce l8217italiaCiclismo su pista, cresce l’Italia nella velocità a squadre: azzurri alla seconda fase ai Mondiali col primato nazionale - Dopo le qualifiche dell'inseguimento a squadre, la prima giornata dei Mondiali 2025 di ciclismo su pista è proseguita con il turno preliminare delle Team ... Lo riporta oasport.it

Uci, mondiali strada e pista di ciclismo 2031 al Trentino - Il supermondiale di ciclismo del 2031, strada e pista insieme, sta per essere assegnato al Trentino. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Pista Cresce L8217italia