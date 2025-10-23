Mondiali su pista cresce l’Italia giovane | record nella velocità a squadre

Minuta, Predomo e Bianchi chiudono in 42”847, prima volta sotto i 43”. Il quartetto rinnovato a 310 dalla finale per il bronzo . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiali su pista, cresce l’Italia giovane: record nella velocità a squadre

