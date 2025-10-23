Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi | orari 23 ottobre tv streaming italiane in gara ordine di rotazione

Oggi giovedì 23 ottobre va in scena la quinta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedana di Jakarta (Indonesia) si assegneranno le prime medaglie femminili di questa rassegna iridata: spazio alla finale del concorso generale individuale riservato alle donne, che incomincerà alle ore 13.30. Si preannuncia un all-around particolarmente serrato, avvincente ed equilibrato, al termine del quale verrà incoronata la nuova Reginetta della Polvere di Magnesio. La russa Angelina Melnikova ha prevalso nel turno preliminare, al suo grande ritorno internazionale dopo quattro anni di assenza forzata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 23 ottobre, tv, streaming, italiane in gara, ordine di rotazione

