Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi in tv | orari 23 ottobre programma streaming italiani in gara

Seconda giornata di gare per i  Mondiali di ciclismo su pista 2025, competizione che si svolge a Santiago del Cile da ieri e si concluderà domenica 26 ottobre. Saranno cinque, sui ventidue complessivi messi in palio in questa edizione della rassegna iridata, i titoli assegnati nella giornata odierna. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA ALLE 16.00 E ALLE 22.30 In programma le finali per lil team pursuit femminile, lo scratch maschile, il keirin maschile e quella della corsa ad eliminazione femminile. Il Velodromo Peñalolen sarà la cornice nella quale, anche oggi, gli atleti si daranno battaglia per provare a coronare quel traguardo per cui lavorano un anno intero. 🔗 Leggi su Oasport.it

