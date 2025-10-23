Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi in tv | orari 23 ottobre programma streaming italiani in gara
Seconda giornata di gare per i Mondiali di ciclismo su pista 2025, competizione che si svolge a Santiago del Cile da ieri e si concluderà domenica 26 ottobre. Saranno cinque, sui ventidue complessivi messi in palio in questa edizione della rassegna iridata, i titoli assegnati nella giornata odierna. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA ALLE 16.00 E ALLE 22.30 In programma le finali per lil team pursuit femminile, lo scratch maschile, il keirin maschile e quella della corsa ad eliminazione femminile. Il Velodromo Peñalolen sarà la cornice nella quale, anche oggi, gli atleti si daranno battaglia per provare a coronare quel traguardo per cui lavorano un anno intero. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
ATTENZIONE PREGO… ? … a Santiago del Cile stanno per partire i Mondiali di ciclismo su pista! Sei discipline olimpiche, 22 titoli in palio e 19 azzurri pronti a dare tutto! Non poteva mancare Elia Viviani, all’ultimo appuntamento prima del ritiro! Siete - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Ciclismo su Pista 2025, 19 Azzurri convocati: obiettivo podio https://ilfaroonline.it/2025/10/16/mondiali-di-ciclismo-su-pista-2025-19-azzurri-convocati-obiettivo-podio/620827/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi: orari 23 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Seconda giornata di gare per i Mondiali di ciclismo su pista 2025, competizione che si svolge a Santiago del Cile da ieri e si concluderà domenica 26 ... Secondo oasport.it
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Fidanza lontana dal podio, settimo il quartetto azzurro maschile - 18: Per oggi è tutto, appuntamento a domani pomeriggio per la prima sessione di giornata. Segnala oasport.it
Italia ai Mondiali di ciclismo su pista 2025: i convocati e le convocate della squadra azzurra per Santiago - Il team tricolore si presenterà in Cile con 19 tra atlete e atleti. Si legge su olympics.com