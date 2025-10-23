Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), ha valutato quanto è accaduto nelle ultime ore in merito al tema del “ Rifiuto di Jannik Sinner alla Coppa Davis “. Diversi si sono esposti sulla vicenda, dividendosi nel partito del “ Ha fatto bene ” e in quello del “ Traditore della patria “. Monaco, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha espresso un parere che invita all’equilibrio. “ Polemica su Sinner? Ignorare e parlare di tennis credo sia la cosa migliore per non dare soddisfazione a certi personaggi. La vita è troppo breve per pensare a cosa ha detto Cazzullo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Monaco secco: "Razzismo e malafede: Sinner farebbe bene a non giocare mai più in Coppa Davis"