Momento storico in Cappella Sistina Carlo e Camilla sono i primi reali britannici a pregare con un Papa

Città del Vaticano, 22 ott. (Adnkronos) - Carlo è il primo re britannico a pregare col Papa dopo 500 anni. È in corso in Vaticano il primo incontro, con svolta storica, tra Carlo e Papa Leone. "Benvenuto", Il Papa accoglie così il monarca nella Biblioteca privata prima dell'inizio del colloquio privato. "I'm thrilled", replica Carlo ammirato dalle bellezze artistiche del Palazzo Apostolico. Con Carlo, la regina Camilla in abito nero. Al momento dello scambio dei doni, re Carlo ha donato a Leone una grande fotografia in argento che ritrae la coppia reale e una icona di S. Edoardo confessore. A sua volta, il Papa ha omaggiato il re con una riproduzione del mosaico di Cristo Pantocratore che si trova nella cattedrale di Cefalù. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Momento storico in Cappella Sistina, Carlo e Camilla sono i primi reali britannici a pregare con un Papa

