Molfetta | sequestrato ramo d’azienda della municipalizzata dei rifiuti Guardia di finanza

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica di Trani, ha adottato un decreto di sequestro preventivo inerente un ramo d’azienda del valore di circa 600 mila euro di proprietà della società municipalizzata del Comune di Molfetta, operante nel servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché la somma di euro 1.408.000,00 giacente sui conti correnti della stessa. Il provvedimento cautelare, eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, è stato adottato al termine di pregressa attività investigativa posta in essere dalla Procura di Trani avvalendosi delle Fiamme Gialle della Compagnia di Molfetta nel corso della quale era già stato adottato un provvedimento di sequestro preventivo del ramo d’azienda di una società operante nel settore della gestione dei rifiuti ubicata nel Comune di Barletta. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

