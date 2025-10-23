Molestie sessuali all’Oktoberfest manette per un imprenditore del Prosecco
La moglie, ignara, gli ha pagato la cauzione di 3mila e 500 euro per farlo ritornare in Italia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 35enne noto ristoratore di Sankt Moritz Roberto Giovanoli è stato accusato di molestie sessuali da parte di una sua collaboratrice di 33 anni La donna ha spiegato che da lui riceveva anche diversi messaggi dal contenuto esplicito. Lui si difende: “Erano solo - facebook.com Vai su Facebook
Sankt Moritz, noto ristoratore accusato di molestie sessuali alla sua impiegata - X Vai su X
Molestie alla cameriera dell'Oktoberfest, arrestato - Doveva essere una gita tra amici, come ogni anno, ma il weekend a Monaco di Baviera si è trasformato in un incubo per un imprenditore 65enne di Valdobbiadene (Treviso), finito in manette con l’accusa ... polesine24.it scrive
Milano, istruttore di equitazione arrestato per violenza sessuale sulle allieve: le ragazzine svelano la catena di molestie - Approfittava del suo lavoro di maestro di equitazione per commettere abusi nei confronti di allieve minorenni. Segnala milano.corriere.it