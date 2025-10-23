La domanda è più semplice di quanto sembri: vale ancora la pena di promuovere l’azienda in una fiera di settore? I dati e l’esperienza sul campo dicono di sì. Le fiere sono luoghi in cui domanda e offerta si incontrano a distanza ravvicinata, dove la conversazione commerciale si accorcia e le decisioni si accelerano. Non si tratta solo di visibilità: si parla di lead qualificati, insight sui competitor, relazioni che durano e vendite si incrementano. Il contesto post-pandemico ha rimesso al centro l’incontro fisico, ma con un livello di aspettativa più alto: l’esperienza deve essere memorabile, utile, misurabile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Modi efficaci per promuovere l’azienda in una fiera di settore