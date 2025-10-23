Modena-Empoli venerdì 24 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Non più di 2 gol al Braglia
Nono turno di serie B e sono 8 i punti che separano il sorprendente Modena di Sottil capolista del torneo e l’Empoli che ha appena riabbracciato Dionisi in panchina. I canarini hanno trovato un tecnico con tanta voglia di riscatto dopo l’infelice esperienza con la Sampdoria e che ha trovato un ambiente adatto al suo credo tattico e che riesce a seguirlo anche a livello caratteriale. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Scopri altri approfondimenti
#ModenaEmpoli, #convocati e ultime dal #campo: anticipo serale al #Braglia per i #gialloblù di Andrea #Sottil - facebook.com Vai su Facebook
I precedenti in casa modenese, i numeri gialli e azzurri, le sfide tra Dionisi e Sottil, la prima di Tremolada con l'Empoli: a cura di @footballdata_fi le curiosità di $ModenaEmpoli, nono turno di $SerieBKT in programma domani 20.30 al Braglia ? - X Vai su X
Diretta Modena Empoli/ Streaming video e tv: toscani in casa della capolista! (Serie B, 24 ottobre 2025) - Diretta Modena Empoli, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Alberto Braglia per il nono turno della Serie B, stagione 2025/2026. Segnala ilsussidiario.net
Pronostico Modena-Empoli 24 Ottobre 2025: Emiliani in difesa della vetta - Empoli, venerdì 24 ottobre 2025 alle 20:30, Serie B: pronostico, quote e analisi per una sfida che vede la capolista affrontare un Empoli in cerca di conferme, con Dionisi nuovamente alla guida ... bottadiculo.it scrive
Modena-Empoli: diretta live e risultato in tempo reale - Empoli di Venerdì 24 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net