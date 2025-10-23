Nono turno di serie B e sono 8 i punti che separano il sorprendente Modena di Sottil capolista del torneo e l’Empoli che ha appena riabbracciato Dionisi in panchina. I canarini hanno trovato un tecnico con tanta voglia di riscatto dopo l’infelice esperienza con la Sampdoria e che ha trovato un ambiente adatto al suo credo tattico e che riesce a seguirlo anche a livello caratteriale. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Modena-Empoli (venerdì 24 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Non più di tre gol al “Braglia”