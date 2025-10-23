modello 730 integrativo in scadenza serve a correggere la dichiarazione dei redditi

Entro il 27 ottobre 2025 è possibile inviare il Modello 730 integrativo: una delle ultime possibilità di quest’anno per correggere eventuali errori contenuti all’interno della dichiarazione dei redditi inviata entro lo scorso 30 settembre. Il contribuente ha la possibilità di utilizzare questo strumento per correggere sbagli o omissioni. Superata questa scadenza, come ultimo rimedio, rimane solo e soltanto il Modello Redditi Pf. Modello 730 integrativo, a cosa serve. Il Modello 730 integrativo è uno degli ultimi baluardi della stagione dichiarativa 2025. Serve a modificare il 730 già presentato e a correggere eventuali errori contenuti al suo interno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

