Si intitola "Modalità pausa" la recente raccolta di poesie di Patrizia Fazzi e sarà presentato oggi alle 17,30 alla Libreria Feltrinelli Point, nell’ambito del ciclo di Incontri “I Giovedì di Tagete”. Pubblicato dalla casa editrice milanese Prometheus e con Introduzione del poeta Evaristo Seghetta Andreoli, il libro raccoglie poesie scritte negli ultimi cinque anni dalla poetessa aretina, che ha al suo attivo numerose opere poetiche e saggistiche e ha ottenuto consensi e prestigiosi riconoscimenti. Strutturata in sei sezioni, la silloge prosegue la riflessione esistenziale e metapoetica da anni intrapresa dall’autrice, incentrandosi sui temi del dolore, amore, tempo, poesia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Modalità pausa la raccolta di poesie di Patrizia Fazzi