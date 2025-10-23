MOC di cosa si tratta come si esegue e perché è importante

Un esame fondamentale per verificare la salute delle ossa durante la menopausa, si tratta della MOC meglio nota come Mineralometria Ossea Computerizzata. Uno strumento necessario che consente di intercettare per tempo i primi stadi di osteoporosi, permettendo così di monitorarne il percorso nel tempo in funzione di una cura adeguata. La MOC valuta con accuratezza lo stato di cura delle ossa, così da valutare eventuali rischi che posso subentrare come ad esempio quelli legati alle fratture, oppure il monitoraggio della risposta a una terapia e il decorso di una patologia. Scopriamo nel dettaglio in cosa consiste la MOC, come si svolge l'esame e perché è così importante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

