Mizuno inaugura a Roma il flagship store più grande d’Europa
Quando un marchio giapponese con oltre un secolo di storia decide di piantare la propria bandiera nel centro di una delle capitali più iconiche del mondo, non si tratta di una semplice apertura commerciale. È una dichiarazione d’intenti, un ponte tra culture, una fusione tra filosofia orientale e passione mediterranea per lo sport. L’approdo nella Città Eterna. Via Tomacelli, a pochi passi da via del Corso e dal Tevere, accoglie ora il più grande flagship store europeo di Mizuno, trasformando un angolo della Capitale in un tempio della performance atletica. La scelta di Roma non è casuale: la città rappresenta una delle migliori vetrine europee, combinando patrimonio storico e una forte tradizione sportiva. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
