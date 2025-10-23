' Mistero' alla scuola elementare un' altra volta strano odore e irritazione alle vie respiratorie | un bimbo all' ospedale

Cesenatoday.it | 23 ott 2025

Un déjà vu alla scuola elementare ‘Bruno Munari’ di Sant'Egidio: è infatti curiosamente accaduta una situazione molto simile a quella che si era già verificata lo scorso 30 maggio quando alcuni bambini avevano avvertito un bruciore agli occhi e una sospetta infiammazione alle vie respiratorie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

