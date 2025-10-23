Miriam Leone | La maternità? Mi sono sentita sola Il rapporto mutato con il marito Paolo Carullo
Miriam Leone a cuore aperto. L’attrice ha raccontato senza filtri l’ultima fase della sua vita, quella legata alla maternità e al nuovo equilibrio trovato con il marito Paolo Carullo. Tra set e famiglia, ha parlato apertamente delle sfide dopo la nascita del figlio Orlando e dell’importanza di crescere con rispetto e amore. Com’è cambiata la vita di Miriam Leone dopo la nascita del figlio. C’è una nuova luce nella vita di Miriam Leone, e non è quella dei riflettori dell’ennesimo set cinematografico, bensì quella più autentica: quella di casa. L’attrice, 40 anni, vive oggi a Milano in una nuova abitazione “ancora tutta bianca”, come ammesso al settimanale Grazia, che le ha dedicato la copertina. 🔗 Leggi su Dilei.it
