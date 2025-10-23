Mio figlio picchiato dal bullo in classe mentre la prof telefonava | la denuncia di una madre

Tempo di lettura: 1 minuto Preso a pugni e a calci, da un compagno di qualche anno più grande, in classe, malgrado la presenza di due professori, in una scuola media di Napoli. E’ quanto ha denunciato alla Polizia di Stato, la mamma di un ragazzino di dieci anni, lo scorso 21 ottobre rimasto vittima di un episodio di bullismo. La donna dopo essere stata informata dell’ accaduto dai professori, si è recata di corsa nell’istituto dove ha trovato il figlio che camminava a stento a causa dei dolori. Subito ha chiesto l’ intervento della Polizia a cui ha raccontato la vicenda. Il ragazzo è stato anche accompagnato nell’ ospedale pediatrico della città dove è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato delle ecchimosi al volto e un trauma ai testicoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Mio figlio picchiato dal bullo in classe mentre la prof telefonava”: la denuncia di una madre

Altre letture consigliate

Hasib Omerovic picchiato dai poliziotti, parlano i genitori: «Mio figlio fu buttato di sotto. Ora è quasi cieco e malato» - X Vai su X

GORGONZOLA: "MIO FIGLIO PICCHIATO DOPO UN TENTATIVO DI PORTAGLI VIA MAGLIETTA E MARSUPIO. ORA HA PAURA A USCIRE DI CASA" Sul numero in edicola settimana scorsa Radar aveva dato conto del doppio intervento dei carabinieri, nel gi - facebook.com Vai su Facebook

'Picchiato dal bullo in classe e prof telefonava',denuncia madre - Preso a pugni e a calci, da un compagno di qualche anno più grande, in classe, malgrado la presenza di due professori, in una scuola media di Napoli. Segnala ansa.it

Bullo ai domiciliari dopo le rapine ai minorenni. La mamma di una vittima: «Ora mio figlio è esce di nuovo di casa» - Si trova ai domiciliari il 18enne di Breda di Piave che lo scorso 31 agosto aveva seminato il panico in piazza Pio X, quando aveva aggredito e rapinato due minorenni in pieno ... Secondo ilgazzettino.it

Leonardo morto suicida a 15 anni per i bulli: «Se i professori mi avessero chiamata mio figlio sarebbe ancora qui» - «Se i professori mi avessero chiamata, se qualcuno avesse lanciato l'allarme penso che mio figlio sarebbe ancora qui» dice in una intervista a La Stampa in cui parla della vicenda ma soprattutto di ... ilmattino.it scrive