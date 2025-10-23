Ministro Bernini in Giordania per accogliere altri 49 studenti palestinesi

Imolaoggi.it | 23 ott 2025

Salgono a 88 gli studenti palestinesi accolti nel nostro Paese grazie al programma Italian Universities for Palestinian Students. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

