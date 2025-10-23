Ministro Bernini in Giordania per accogliere altri 49 studenti palestinesi

Salgono a 88 gli studenti palestinesi accolti nel nostro Paese grazie al programma Italian Universities for Palestinian Students. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ministro Bernini in Giordania per accogliere altri 49 studenti palestinesi

Il Rettore Zimbalatti, al pari del Ministro Bernini, ha ringraziato il deputato reggino per l'impegno. 'Progetto reso possibile grazie ad un emendamento presentato da Cannizzaro' - facebook.com Vai su Facebook

Il Ministro Bernini, in visita all’Università di Siena per incontrare 8 studenti palestinesi arrivati in Italia da Gaza grazie alla missione umanitaria organizzata assieme al Vicepremier Tajani, è stata insultata da un gruppo di sedicenti studenti universitari pro-Pal. - X Vai su X

Il ministro Bernini in Giordania accoglie altri 49 studenti palestinesi - ""La conoscenza è il primo ponte che unisce popoli", ha detto la titolare del Mur ... Secondo msn.com

Bernini in Giordania per accogliere 39 tra studenti, ricercatori e visiting professor palestinesi - Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, si è recata oggi ad Amman, in Giordania, per accogliere personalmente 39 tra studenti, ricercatori e visiting professor palestinesi che ... Da iltempo.it

Da Gaza a Padova: la ministra Bernini e la rettrice Mapelli accolgono una studentessa e un professore - Professore 49enne di Scienze Economiche e studentessa 21enne di Italian Medieval and Renaissance Studies, sono arrivati da Gaza a Padova lo scorso mercoledì grazie a un corridoio umanitario che li ha ... Da padovaoggi.it