Mini tour de force per l’Avellino | quattro sfide in quindici giorni

Tempo di lettura: 2 minuti Da sabato fino al 9 novembre, l’Avellino entrerà in un mini-ciclo di ferro che dirà molto sulle reali ambizioni della squadra di Raffaele Biancolino. Dimenticare la sconfitta arrivata contro la Juve Stabia non sarà facile, ma la cura migliore è tornare in campo. Servono prestazioni, carattere e punti per trasformare la rabbia in energia positiva. Si riparte dal Partenio-Lombardi, dove il 25 ottobre arriverà lo Spezia: una squadra in pieno rinnovamento, che proprio per questo può nascondere più di un’insidia. Poi, nemmeno il tempo di respirare: martedì sera trasferta a Pescara, contro una piazza storica ma oggi in cerca di riscatto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

