Mini tour de force per l’Avellino | quattro sfide in quindici giorni

Tempo di lettura: 2 minuti Da sabato fino al 9 novembre, l’Avellino entrerà in un mini-ciclo di ferro che dirà molto sulle reali ambizioni della squadra di Raffaele Biancolino. Dimenticare la sconfitta arrivata contro la Juve Stabia non sarà facile, ma la cura migliore è tornare in campo. Servono prestazioni, carattere e punti per trasformare la rabbia in energia positiva. Si riparte dal Partenio-Lombardi, dove il 25 ottobre arriverà lo Spezia: una squadra in pieno rinnovamento, che proprio per questo può nascondere più di un’insidia. Poi, nemmeno il tempo di respirare: martedì sera trasferta a Pescara, contro una piazza storica ma oggi in cerca di riscatto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mini tour de force per l’Avellino: quattro sfide in quindici giorni

Altre letture consigliate

Stasera a Sassari si conclude il mini tour sardo di Elisabetta Spanu. Andiamo a parlare de alla Libreria Dessì. - facebook.com Vai su Facebook

Fascino di Monaco Mini Tour 5 giorni Immacolata dal 4 al 9/12 con voli Wizzair da Catania Mini Tour 5 giorni Capodanno dal 30/12 al 3/1 con voli Wizzair da Catania Volo + tour a partire da 819€ https://marrasviaggi.com/offerte/407-fascino-di-monaco.html… # - X Vai su X

Parma, inizia un mini tour de force: 5 partite in 23 giorni - Nel weekend è in programma la decima giornata di campionato che si aprirà con l’anticipo del venerdì sera allo stadio ... Da sportparma.com

Benevento, mini tour de force per l'esame da serie B - Anche nell’anno che tramonta la cadetteria, categoria mai toccata all’ombra della Dormiente, è stata soltanto ... Lo riporta ilmattino.it

Corriere dello Sport: “Il Palermo si prepara al tour de force” - Il match di sabato contro il Catanzaro assume quindi un peso specifico importante, anche perché sarà seguito da un mini tour de force: in soli cinque giorni, al Barbera arriveranno Monza e Pescara, ... Segnala msn.com