Laverita.info | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il contributo per istituti di credito e assicurazioni rappresenta la maggior fonte di entrata. L’Irap aumenterà di due punti. Per spingere l’utilizzo delle riserve accantonate nel 2023, l’aliquota nel tempo salirà dal 27,5% per chi paga subito al 40%. 🔗 Leggi su Laverita.info

Mini sconto alle banche: chiesti 10 miliardi

