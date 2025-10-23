Mineo aveva una pistola nel cassetto delle posate | 67enne arrestato
I carabinieri della stazione di Mineo hanno eseguito una perquisizione a casa di un uomo, già denunciato per maltrattamenti nei confronti della moglie. Durante la perquisizione i militari dell'Arma hanno trovato una pistola clandestina a tamburo calibro 6 mm, minuscola ma potenzialmente letale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
