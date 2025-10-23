ABBONATI A DAYITALIANEWS Perquisizione dei Carabinieri dopo una denuncia per maltrattamenti. I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un uomo di 67 anni, denunciato per maltrattamenti contro la moglie. L’intervento è stato disposto nell’ambito delle misure di tutela previste dal “Codice Rosso”, volte a prevenire ulteriori episodi di violenza e a verificare l’eventuale possesso di armi da parte dell’indagato. L’arma nascosta tra le posate. Durante il controllo, i militari hanno fatto una scoperta sorprendente e preoccupante: all’interno di un cassetto della cucina, nascosta tra le posate, è stata rinvenuta una pistola a tamburo calibro 6 mm, priva di matricola e quindi clandestina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mineo, arrestato 67enne che maltrattava la moglie: in casa aveva una pistola clandestina